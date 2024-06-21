ماذا قدم ميسي في مباراة الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا؟

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منتخب بلاده للفوز بالمعركة الأولى في حملة الدفاع عن لقب بطولة كوبا أمريكا، بالتغلب على كندا (2-0)، فجر الجمعة، في المباراة الافتتاحية للمسابقة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وغاب ميسي عن التسجيل في الشباك الكندية، لكنه نجح في صناعة الهدف الثاني لزميله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 88، ليعزز من تقدم الأرجنتين بالهدف الأول الذي سجله جوليان ألفاريز (49).

وأهدر منتخب الأرجنتين فرصة الفوز بنتيجة عريضة، في ظل سوء الحظ الذي لازمهم أمام المرمى، والذي واجه تحديدًا القائد ميسي، الذي أضاع بمفرده أكثر من 3 أهداف محققة على مدار شوطي المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان ميسي كعادته خاطف الأضواء في أرض الملعب، حيث استطاع أن يفلت أكثر من مرة من الرقابة التي وضعها عليه الدفاع الكندي، لكن غابت عنه اللمسة الأخيرة في الشباك، وبالغ في المراوغات أمام المرمى ليحرم من فرصة تسجيل هدف لبلاده في المباراة الافتتاحية.

ورغم ذلك ترك لونيل بصمة رائعة، عندما قدم تمريرة حريرية لزميله لاوتار مارتينيز الذي لم يتوان إسكانها الشباك في الدقيقة قبل الأخيرة من اللقاء والتي قتلت آمال العودة للمنافس، وأدخلته التاريخ بعدما بات أكثر لاعب يصنع أهدافًا لزملائه في كوبا أمريكا (18 هدفًا).

ميسي أيضًا الآن هو أول لاعب أرجنتيني يشارك في 7 نسخ مختلفة من بطولة كوبا أمريكا، بدءًا من 2007 وحتى 2024، وهو يصعب تحطيمه من لاعبي الجيل الحالي لراقصي التانجو.

وشهد اللقاء سقوط ليونيل ميسي مصابًا في لقطتين مختلفتين، واحدة منها كانت بسبب سوء أرضية الملعب وهو ما لاقى انتقادات حادة لملاعب الدولة التي تستعد لاستضافة كأس العالم 2026، بينما كانت المرة الثانية إثر تدخل عنيف من مويس بومبيتو، لاعب المنتخب الكندي.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن هناك مخاوف من تعرض ميسي للإصابة، واحتمال ابتعاده عن اللقاء المقبل أمام تشيلي الأربعاء المقبل.