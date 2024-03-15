ضع الشمشون وابدأ بالتفكير.. نصائح جولة "الفري هيت" في فانتازي الدوري الإنجليزي

نصائح الجولة الجديدة من البريميرليج

تدخل مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، في مرحلة دقيقة وصعبة للغاية، وتمثل الجولة القادمة التاسعة والعشرين، اختبارًا حقيقيًا لجميع المتسابقين، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير في الترتيب.

وسبق وأن نصحنا وأكدنا على أن الجولة 29 هي جولة خاصية الفري هيت بامتياز، فمن الصعب تماما خوض منافسات الجولة بدون استخدام الخاصية، إلا في حالة وجود 7 لاعبين في تشكيلتك على الأقل، سيشاركون في الجولة.

ولا تفوتوا المشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على فرصة الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

ويغيب عن المشاركة في جولة البلانك، كل من: ليفربول، ومانشستر سيتي، وأرسنال، وتشيلسي، ونيوكاسل، بينما تشارك أندية مثل: توتنهام وأستون فيلا ووست هام ولوتون تاون.

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من نختار؟

في حراسة المرمى، يعتبر مارك فليكين حارس برينتفورد، أبرز الخيارات المتاحة، حيث يواجه بيرنلي وهو ثاني أضعف الفرق هجوميا في الدوري الإنجليزي، بعد شيفيلد يونايتد، وسجل 27 هدفًا فقط خلال الجولات السابقة.

وإذا ذهبنا إلى الدفاع، يمكن إضافة عنصر آخر من برينتفورد، مثل ناثان كولينز، أو سيرجيو ريجيلون في حالة جاهزيته، بالإضافة لأحد مدافعي توتنهام، بيدرو بورو أو أودوجي أو كريستيان روميرو، ولكن يظل بورو أفضلهم لما يمثله من خطورة في الجوانب الهجومية.

العنصر الثالث في خط الدفاع يمكن أن يكون إلفي دوتي الظهير الأيسر لفريق لوتون تاون، الذي يلعب بمثابة جناح طائر على الجبهة اليسرى، ويتسبب في تهديدات هجومية خطيرة، بجانب تخصصه في لعب الكرات الثابتة.

في خط الوسط، نقول ضع الشمشون الكوري سون هيونج مين، ومن ثم ابدأ التفكير في باقي الخيارات، فمع تألق هذا اللاعب أصبح وجوده أساسيا في كل الجولات وليس هذه الجولة فقط.

يمكن أيضا إضافة عنصر آخر من توتنهام، وهو لاعب الوسط الإنجليزي المتألق جيمس ماديسون، بجانب جارود بوين من وست هام، ودوجلاس لويز من أستون فيلا.

وعند اختيار المهاجمين في الخط الأمامي، لا بد من وضع أولي واتكينز هداف أستون فيلا المتوهج، وأيضا إيفان توني من برينتفورد الذي يتمتع بمستوى عالٍ منذ عودته من الإيقاف، فيما يمكن اختيار المهاجم الثالث من عناصر لوتون تاون موريس أو تشونج أو أديبايو.

اختيارات الكابتن

1- سون هيونج مين ضد فولهام

2- أولي واتكينز ضد وست هام

3- إيفان توني ضد بيرنلي

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