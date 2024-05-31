"ضعي حذائك داخل فمك" .. نيمار يُهاجم ممثلة برازيلية أهانته!

قضية خصخصة الشواطئ تثير الغضب ضد نيمار

هاجم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال، الممثلة لوانا بيوفاني، بسبب قيام الأخيرة بالإساءة له، وذلك بسبب أطفاله.

وكانت الممثلة البرازيلية قد نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو تُهاجم فيه نيمار، حيث وصفته بالزوج والأب السيء، وذلك بسبب موقفه في قضية خصخصة الشواطئ التي تثير ضجة واسعة في البرازيل حاليًا.

وانتشرت أخبارًا في البرازيل بأن نيمار ينوي بناء عقارات راقية في منطقة تمتد بين الساحل الجنوبي لبيرنامبوكو وألاغواس، حيث ارتبط هذا المشروع بقضية خصخصة الشواطئ التي تثير غضب البرازيليين حاليًا.

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وعبر نيمار عن غضبه الشديد بسبب وصفه من جانب الممثلة بالأب السيء، الذي لديه طفلان دافي لوكا 12 عامًا، ومافي 6 أشهر!

إهانة الممثلة استفزت نيمار، الذي قام بالرد عليها عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث قال: "أعتقد أنهم فتحوا باب المصحة وأطلقوا سراح امرأة مجنونة تتحدث عني، إنها تريد شيئًا معي فهذا غير ممكن".

وأضاف مهاجم الهلال: "لا تضعي اسمي في فمك، هذا الأمر لا يصدق، هل تريدين أن تصبحين مشهورة؟ لقد انتهى الوقت كنتي ممثلة عظيمة، وليس لدي ما أقوله عنك، لكن عليكِ أن تضعي حذائك في فمك ولا تتحدثين فقط".

وواصل: "تريدين أن تتحدثين عن أطفالي؟ أنا لا أفهمك، لم أقل أي شيء عن أطفالك، لقد عاملتهم بشكل جيد دائمًا فهم يحبونني حقًا، ولا أعرف السبب الذي يجعلك تتحدثين عن أبنائي، إذا كنتي تريدين رقم هاتف والدة أطفالي سأعطيك إياه لا مشكلة، واسأليهم إذا كنت أبًا سيئًا أم لا، عمرك أكثر من 50 عامًا وتريدين أن تظهرين نفسك على الإنترنت".