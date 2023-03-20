ضريبة الكلاسيكو .. برشلونة يفقد أراوخو للإصابة

متى يعود أراوخو؟

في صور الاحتفال داخل غرفة خلع الملابس في برشلونة، بالانتصار على ريال مدريد في الكلاسيكو ظهر رونالد أراوخو يضع كيس ثلج على ساقه اليسرى.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن المدافع الأوروجوياني كان يعاني من مشاكل في العضلة المقربة وأكد النادي ذلك بعد الفحوصات الطبية التي أجريت صباح اليوم.

وبحسب البيان الطبي الرسمي لنادي برشلونة، فإن رونالد أراوخو يعاني من إصابة في العضلة المقربة في ساقه اليسرى، ولم يتم تحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن إصابة أراوخو ليست خطيرة، لكنه لن ينضم إلى معسكر منتخب الأوروجواي في فترة التوقف الدولي لمنع تفاقم المرض مع هذه الرحلة الطويلة، حيث كان عليه أن يسافر إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

أراوخو سيبقى في برشلونة للتعافي، مع أمل أن يكون جاهزًا لمواجهة إلتشي يوم 1 أبريل القادم أو لمباراة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد يوم 5 أبريل.