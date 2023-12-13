ضرب وبصق وتدمير.. لماذا أوقف ولفرهامبتون لاعبه "المشاغب"؟

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، إيقاف لاعبه جون كاسترو أوتو ومنعه من المشاركة في المباريات حتى نهاية يناير المقبل. وكشف صحيفة "ذا أتلتيك"، أن استبعاد أوتو يرجع إلى قيامه بسلوك مشين خلال المشاركة في التدريبات الأسبوع الماضي.

وأضافت: "جوني ضرب مهاجم فريق تحت 21 عامًا تاواندا تشيريوا بالمرفق في المران، كما بصق على أحد أفراد الطاقم الذي حاول تهدئة الموقف، قبل أن يحطم جهاز تلفزيون ويتسبب في إتلاف طاولة في غرفة اللاعبين بعد أن طُلب منه الخروج من الملعب".

وقال المدير الرياضي لنادي ولفرهامبتون، مات هوبز: "جوني اعتذر، واتفقنا على أنه لن يكون جزءًا من مجموعة الفريق الأول حتى يناير".

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وختم: "سيظل يتدرب في النادي، وإذا اختار ذلك، فيمكنه اللعب مع فريق تحت 21 عامًا للحفاظ على مستواه، وبالنظر إلى معرفتنا به، فإنه من المحتمل أن يفعل ذلك".