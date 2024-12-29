ضرب شريكته واحتجزها.. القبض على نجم الخور القطري بتهمة العنف المنزلي

ماذا حدث؟

ألقت قوات الشرطة البرتغالية القبض على لاعب كرة القدم روبن سيميدو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بتهمة العنف المنزلي.

وحسب صحيفة "كوريو دا مانها" البرتغالية، فإن لاعب نادي الخور القطري "اعتدى على شريكته واحتجزها في منزله، قبل أن تتمكن من الخروج بنفسها".

وأوضحت أن "الضحية نجحت في الخروج من المنزل، ووصلت إلى مقر الشرطة، وعليها كدمات واضحة، بينما كانت تشعر بالرعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصلت: "أبلغت صاحبت الـ30 عامًا الشرطة بأن سيميدو اعتدى عليها ليلة السبت واحتجزها، قبل أن تضطر لدخول المستشفى".

وحسب بيان لشرطة الأمن العام، فقد دفعت الأدلة على جريمة العنف المنزلي إلى طلب إصدار مذكرة اعتقال من النيابة العامة، والتي تم تنفيذها في الساعة الثالثة فجر يوم الأحد".

وختمت: "يقبع روبن سيميدو الآن في زنزانات قيادة شرطة الأمن العام في لشبونة، وسيُعرض غدًا على المحكمة".