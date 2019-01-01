ضرب القائم مرتين.. ماذا قدم صلاح ضد مانشستر سيتي؟

مباراة كبيرة غير موفقة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

خسر ليفربول مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وسجل رحيم سترلينج هدف سيتي في الدقيقة 12، فيما تعادل جويل ماتيب في الدقيقة 77.

من جانبه قدم المصري محمد صلاح نجم ليفربول مباراة كبيرة غير موفقة في الوقت ذاته.

جاء ذلك حيث ارتطمت محاولتين له في الخشبات الثلاث، من أصل 10 تسديدات أطلقهم المصري، بواقع 4 على المرمى و6 خارجه.

أيضاً حقق صلاح نسبة رائعة في دقة التمرير (96%) حيث لم يخطئ سوى في تمريرة واحدة من أصل 24.

أيضاً على صعيد المراوغات كان صلاح الأكثر محاولة ونجاحا بها في المباراة، بـ5 مراوغات ناجحة من أصل 7.