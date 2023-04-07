ضربة هجومية تُعقد حسابات أنشيلوتي قبل اللعب ضد تشيلسي وفياريال

المدرب الإيطالي لا يميل نحو المخاطرة

مشكلة هجومية يواجهها ريال مدريد قبل مواجهة فياريال، بتعرض البرازيلي رودريجو للإصابة بعد الانتصار على برشلونة برباعية نظيفة في الكلاسيكو.

الجناح البرازيلي ظهر بصورة مميزة في الفوز على الغريم الكتالوني، لكنه يشعر بانزعاج طفيف بسبب ضربة خفيفة تعرض لها خلال المباراة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن اللاعب تدرب وحده في مقر النادي، اليوم، الجمعة، ومن المقرر عدم مشاركته أمام الغواصات الصفراء من أجل الحفاظ عليه من أي انتكاسة محتملة.

ومن جانبها قالت "ماركا" إن رودريجو نزل إلى أرض الملعب متأخرًا عن زملائه بعشر دقائق ودخل في محادثة قصيرة مع المدرب كارلو أنشيلوتي والجهاز الطبي للفريق.

ولا يفضل أنشيلوتي المخاطرة بإشراك رودريجو ضد فياريال، محاولًا تجهيزه في الوقت المناسب للمواجهة الأهم ضد تشيلسي يوم الأربعاء القادم في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وفي سياق متصل غاب أيضًا فيرلان ميندي مدافع الفريق عن التدريبات الجماعية لريال، حيث لا يزال في المرحلة الأولى من التعافي من إصابته في القدم.

يذكر أن فرص ريال أصبحت ضعيفة في المنافسة على الدوري الإسباني هذا الموسم، باحتلال الفريق المركز الثاني بجدول البطولة بـ59 نقطة بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.