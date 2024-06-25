ضربة موجعة لمستقبل برشلونة .. لاعب البرسا يلمح للرحيل بآية من الكتاب المقدس

خسارة كبيرة لمستقبل برشلونة..

بعدما كانت مجرد أحاديث في الصحافة والإعلام، أتى تلميح من مارك جويو؛ نجم لا ماسيا، إلى احتمالية مغادرته لبرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

التقارير زعمت خلال الأيام الماضية أن اللاعب صاحب الـ18 عامًا اتفق بالفعل مع نادي تشيلسي الإنجليزي على الانتقال له عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده مع النادي الإسباني.

ومن جانبه، جويو أكد بطريقة غير مباشرة صحة هذه التقارير..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نجم لا ماسيا كتب عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رسالة غامضة جاء بها: "الرب يفتح طريقًا"، وهي اقتباس من آية من إشعياء أحد أسفار الكتاب المقدس العبري.

بقية الآية تعطي أيضًا تلميحًا قويًا حول رحيله، إذ تقول: "هأنذا صانع أمرًا جديدًا، الآن ينبت، ألا تعرفونه؟ أجل من البرية طريقًا، وفي القفر أنهارًا".

يذكر أن جويو شارك الموسم الماضي مع الفريق الأول لبرشلونة في سبع مباريات، سجل خلالها هدفين.