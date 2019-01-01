ضربة موجعة لنهضة بركان قبل مباراة الصفاقسي

نهضة بركان يواجه الصفاقسي التونسي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

تلقى الجهاز الفني لنادي نهضة بركان المغربي، ضربة موجعة قبل مباراة الصفاقسي التونسي، ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويواجه نهضة بركان نظيره الصفاقسي، يوم الأحد القادم على ملعب الطيب المهيري في تونس، في ذهاب نصف نهائي البطولة.

وسيغيب محمد عزيز قائد الفريق المغربي، عن المواجهة بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الفريق امام الجيش الملكي يوم الأربعاء الماضي، في الدوري المحلي.

وظهرت نتيجة الفحوصات التي أجراها اللاعب، ومن المنتظر غيابه عن اللاعب لمدة أربعة أسابيع، قبل العودة والمشاركة في المباريات من جديد.

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الجدير بالذكر ان مباراة الإياب ستكون على الملعب البلدي لبركان، يوم الأحد 5 مايو القادم.