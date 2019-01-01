ضربة موجعة للهلال قبل مباراة النصر

الهلال يفقد لاعب من أهم لاعبيه قبل الديربي امام النصر

عبده الليثي تويتر

تلقى الجهاز الفني للهلال السعودي بقيادة زوران ماميتش، ضربة قوية قبل مواجهة النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال لتأمين صدارة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يفرق عن النصر بنقطتين فقط.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن البريك تعرض لكدمة قوية في قدمه خلال تدريب الفريق مما قد يبعده عن المباراة.

ويعد البريك من أهم اللاعبين في الهلال في الوقت الحالي ويعتبر ضربة قوية للفريق حال غيابه عن اللقاء.

ومن المفترض أن يجري البريك فحص طبي للوقوف على حجم الإصابة وفرصه للحاق بلقاء النصر.

ويحل الهلال ضيفا على النصر الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة والعشرين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.