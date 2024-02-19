ضربة موجعة لريال مدريد .. وكيل ألفونسو ديفيس يجتمع ببرشلونة!

برشلونة يزاحم ريال مدريد على نجم بايرن ميونخ...

يستعد برشلونة، لتوجيه ضربة موجعة لريال مدريد، في سباق التعاقد مع ألفونسو ديفيس، لاعب بايرن ميونخ، والذي يعد من أهداف الميرينجي الأساسية في الميركاتو الصيفي القادم.

وينتهي عقد اللاعب الكندي صاحب الـ 23 عامًا، مع بايرن ميونخ في نهاية الموسم القادم، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى صيغة لتجديد العقد، مع اقتراب ديفيس من الخروج من صفوف الفريق البافاري.

ويسعى ريال مدريد، للتعاقد مع ديفيس، في الصيف القادم لتعزيز الخط الخلفي للفريق، خاصة مع قدرة اللاعب على اللعب في أكثر من مركز، سواء على الجانب الأيمن أو الأيسر.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وكيل أعمال ديفيس، اجتمع مع ممثلي ريال مدريد للنقاش حول تفاصيل الصفقة المحتملة، ولكنه في اليوم التالي اجتمع مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعزيز مركز الظهير في برشلونة، ليس من أولويات الإدارة خاصة مع وجود أليخاندرو بالدي، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، ولكنه يعاني من إصابة في الوقت الحالي، وسيعود ليلعب بشكل أساسي بعد تجديد عقده حتى عام 2028.