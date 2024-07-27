ماذا حدث لكوبارسي؟

تعرض باو كوبارسي نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، لاعتداء قوي من قبل نجم منتخب جمهورية الدومينيكان إديسون أزكونا في أولمبياد باريس 2024.

بينما كانت النتيجة 1-1 في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وقع التحام بين كوبارسي وأزكونا ليقع الثنائي على الأرض، قبل أن يركل لاعب جمهورية الدومينيكان نجم برشلونة في منطقة حساسة ليسقط مجددًا على الأرض.

ولم يتأخر الحكم الإماراتي عادل النقبي في إشهار البطاقة الحمراء للاعب أزكونا، ما سهّل مهمة الإسبان في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز لاروخا (3-1)، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفاز منتخب إسبانيا على أوزبكستان 2-1 في مواجهة الجولة الأولى، قبل أن يحسم تأهله إلى ربع النهائي بالفوز على الدومينيكان (3-1) في الجولة الثانية، وتتبقى أمامه مواجهة حسم الصدارة أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة.

وحصل كوبارسي على بطاقة صفراء في المباراة، هي الثانية له في البطولة، ليتأكد غيابه عن مواجهة مصر في دور المجموعات، قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي اعتبارًا من ربع النهائي.