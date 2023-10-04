ضربة مقلقة لبرشلونة .. إصابة ليفاندوفسكي قبل أقل من شهر على الكلاسيكو!

ما الذي حدث لنجم برشلونة؟

تعرض لاعب برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، للإصابة أمام بورتو في لقاء الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف سجله بديل ليفاندوفسكي، فيران توريس.

وبعد مرور أقل من نصف ساعة، تدخل مدافع بورتو دافيد كارمو على ليفاندوفسكي في كرة لم يحتسبها الحكم مخالفة، لكن المهاجم البولندي اشتكى من آلام قوية.

وحاول حامل القميص 9 أن يتحامل على نفسه، لكنّه لم يتمكن من الاستمرار ليخرج في الدقيقة 34.

وظهر اللاعب على مقاعد البدلاء وهو يضع كيسًا من الثلج على قدمه، وسوف يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة فترة تعافيه.

ويحتاج برشلونة لعودة اللعب بأسرع وقت ممكن، إذ يواجه ريال مدريد بنهاية الشهر الجاري ولديه إصابات قوية تتمثل في بيدري وفرينكي دي يونج.