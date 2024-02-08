ضربة مزدوجة قاسية .. عملاق إيطالي "يدمر" ميركاتو الأهلي المرتقب

صدمة كبرى في ميركاتو النادي الأهلي..

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وجّه عملاق إيطالي كبير، ضربة "مزدوجة" إلى مسؤولي النادي الأهلي السعودي؛ في خطتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

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الأهلي الذي عاد بين الكبار في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ يحتل - حاليًا - المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلف عملاقي الرياض الهلال والنصر.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، مساء اليوم الخميس، اتفق نادي إنتر الإيطالي، مع اثنين من أهداف الأهلي؛ لضمهما في الميركاتو الصيفي القادم.

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رومانو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن إعطاء المهاجم الإيراني مهدي طارمي، موافقته الشفهية لمسؤولي الإنتر؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن طارمي الذي سينتهي عقده مع نادي بورتو البرتغالي، بنهاية الموسم الحالي، سيوقع عقوده مع العملاق الإيطالي بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة القادمة.

وإلى جانب المهاجم الإيراني.. أعلن فابريتسيو رومانو، اتفاق إنتر أيضًا، مع متوسط الميدان البولندي بيوتر زيلينسكي، للانضمام إلى الفريق في الصيف القادم "مجانًا"؛ بعد نهاية عقده مع نابولي الإيطالي.

جدير بالذكر أن زيلينسكي، يُعد أحد أكبر أهداف قلعة الراقي، بينما تم وضع طارمي والنيجيري فيكتور أوسيمين؛ ضمن أبرز خيارات عملاق جدة، لتدعيم خط الهجوم.

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