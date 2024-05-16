ضربة قاتلة لمانشستر سيتي تضع ثنائية الدوري والكأس في خطر!

جوارديولا يلجأ إلى الخطة البديلة على الفور

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن موقف حارسه البرازيلي إيدرسون، من اللحاق بمباريات الفريق المتبقية في الموسم الجاري.

ويستعد السيتي لمواجهتين مصيريتين، حيث يستضيف الأحد المقبل وست هام يونايتد في الجولة الأخيرة والحاسمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يصطدم بمانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 25 مايو الجاري.

ونشرت الحسابات الرسمية لمانشستر سيتي على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا أكدت خلاله أن إيدرسون لن يتمكن من المشاركة مع الفريق في آخر مباراتين من الموسم، بسبب معاناته من كسر صغير في تجويف العين.

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وأشار البيان إلى أن إيدرسون خضع لفحوصات طبية دقيقة على موضع شكواه، وتبين وجود كسر صغير في تجويف العين اليمنى، ما يعني غيابه حتى نهاية الموسم.

وكان إيدرسون قد خرج مصابًا من مباراة فريقه الأخيرة أمام توتنهام، والتي حسمها مانشستر سيتي بنتيجة (2-0)، وشارك بدلًا منه الحارس البديل ستيفان أورتيجا.

وأكدت تقارير صحفية، أن إيدرسون لم يفقد الوعي أبداً بسبب هذه الإصابة، واجتاز كل الفحوصات الطبية على أرض الملعب في مباراة توتنهام لاستبعاد إصابته بأي ارتجاج في المخ.

ومن المنتظر أن يتولى ستيفان أورتيجا حماية عرين مانشستر سيتي خلال مباراة وست هام، التي يحتاج فيها رجال جوارديولا إلى الفوز من أجل حسم لقب البريميرليج، دون النظر إلى نتيجة مباراة آرسنال مع إيفرتون في نفس الجولة.