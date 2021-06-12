ضربة لكوبا أمريكا.. إصابة أحد أهم نجوم البطولة

ليس النبأ الأفضل لبطولة عليها كثير من الأزمات..

تلقت كوبا أمريكا 2021 نبأ آخر تعيسًا، بعد تأكد غياب أحد أهم نجوم البطولة أليكسس سانشيز بسبب الإصابة.

نجم منتخب تشيلي تعرض إلى الإصابة خلال تدريبات بلاده استعدادًا للمسابقة، ليُعلن الاتحاد التشيلي عن غيابه على الأقل لنهاية دور المجموعات.

بيان الاتحاد أكد على أن نجم إنتر لن يستطيع اللحاق بالقمة المنتظرة أمام منتخب الأرجنتين يوم الإثنين المقبل، بجانب غيابه عن مباريات بوليفيا وأوروجواي وباراجواي.

لكن في الوقت نفسه، سيبقى سانشيز بصورة طبيعية في معسكر منتخب تشيلي من أجل التعافي، على أمل أن يلحق بالمباريات الحاسمة إن نجحت بلاده في عبور المجموعات.

وينضم نبأ إصابة سانشيز باعتباره من نجوم البطولة إلى الأنباء التعيسة التي تلقتها كوبا أمريكا في نسخة 2021، وآخرها إصابة أغلب لاعبي منتخب فنزويلا بفيروس كورونا قبل المباراة الافتتاحية مع البرازيل.

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وكان من المفترض أن تقام البطولة على أراضي كولومبيا والأرجنتين العام الماضي، غير أن تفشي فيروس كورونا تسبب في تأجيلها لعام ثم نقلها إلى البرازيل.

لاعبو العديد من المنتخبات رفضوا إقامة المباراة في البرازيل لتفشي كورونا أيضًا هناك، إلى أن تم أخيرًا الاستقرار والاتفاق بين مختلف الأطراف على احتضان بلاد السامبا لهذه النسخة الاسثتنائية.

الآن ستدخل تشيلي بقيادة مدربها مارتن لاسارتي البطولة وهي تفتقد سانشيز صاحب الـ31 عامًا الذي خاض 137 مباراة دولية ويصنف كأحد أهم أساطير البلاد.