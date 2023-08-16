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ضربة لآمال برشلونة والنصر.. حسم مصير نجم مانشستر سيتي!

أحمد مجدي
bernardo silva manchester cityGetty Images
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يخطط مانشستر سيتي إلى أن تذهب أحلام كل من برشلونة والنصر السعودي أدراج الرياح، إذ يقترب من الإعلان عن تجديد تعاقد برناردو سيلفا مع الفريق.

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البرتغالي سيوقع عقدًا يقضي ببقائه حتى يونيو 2026، وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات.

وتم التوصل إلى اتفاق كامل بين الطرفين من أجل تجديد العقد، الذي ينتهي صيف العام 2025، أي أن السيتي سيضيف عامًا إضافيًا إلى عقد البرتغالي.

ويتوقع الإيطالي أن يتم إبرام العقد والإعلان عنه في آخر الأسبوع المقبل، وهو ما يمثل صدمة لآمال البلوجرانا الطامحين من الموسم الماضي في ضم اللاعب البرتغالي الموهوب.

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كذلك تمثل تلك ضربة لآمال الفرق السعودية وعلى رأسها النصر، الذي أفادت تقارير صحفية بأن نجمه كريستيانو رونالدو يتوسط لإقناع برناردو للعب في صفوفه.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 74592كريم بنزيما
  • 7503خاليدو كوليبالي
  • 11745روبرتو فيرمينو
  • 5816نجولو كانتي
  • 13616مارسيلو بروزوفيتش
  • 25413صفقة أخرى
138685 الأصوات

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