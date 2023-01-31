ضربة قوية لـ"يويفا".. حكم قضائي ينصف أندية السوبرليج!

ضربة قوية للاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم بشأن مشروع دوري السوبر الأوروبي "السوبرليج" حيث فازت الأندية المروجة للبطولة بحكم من محكمة مدريد يقضي بعدم أهلية "يويفا" و"فيفا" لمعاقبة تلك الأندية.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن حزمة عقوبات على أندية السوبر الأوروبي الـ 12 حتى تلك التي انسحبت من المسابقة وعددها 9.
بل إن "يويفا" هدد بعقوبات أكثر صرامة في الوقت المقبل على الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس والذين لم يعلنوا إلى الآن انسحابهم من البطولة.
هذا الحكم هو الأول من نوعه فيما يتعلق بمشروع دوري السوبر الأوروبي، ومن المنتظر أن يدفع القضية نحو الأمام خلال الوقت المقبل.
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