ضربة قوية لـ"يويفا".. حكم قضائي ينصف أندية السوبرليج!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Super League Florentino Pérez Joan LaportaGetty Images
دوري أبطال أوروبابرشلونةريال مدريديوفنتوس

أندية دوري السوبر الأوروبي لم تحصل على حكم من هذا النوع من قبل

ضربة قوية للاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم بشأن مشروع دوري السوبر الأوروبي "السوبرليج" حيث فازت الأندية المروجة للبطولة بحكم من محكمة مدريد يقضي بعدم أهلية "يويفا" و"فيفا" لمعاقبة تلك الأندية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن حزمة عقوبات على أندية السوبر الأوروبي الـ 12 حتى تلك التي انسحبت من المسابقة وعددها 9.

بل إن "يويفا" هدد بعقوبات أكثر صرامة في الوقت المقبل على الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس والذين لم يعلنوا إلى الآن انسحابهم من البطولة.

هذا الحكم هو الأول من نوعه فيما يتعلق بمشروع دوري السوبر الأوروبي، ومن المنتظر أن يدفع القضية نحو الأمام خلال الوقت المقبل.

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