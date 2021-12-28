ضربة قوية لخطط "فيفا" .. مبابي يعارض إقامة كأس العالم كل عامين

وجه كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ضربة قوية إلى خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين، بعد أن عارضها علنًا، مؤكدًا أن ذلك سيجعل البطولة أقل خصوصية، وسيضع اللاعبين تحت ضغط بدني أكبر.

ويساند "فيفا" مقترحًا بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين بداية من 2028، من أجل زيادة نسبة المشاركة في المونديال.

ومع ذلك، فقد واجه الاقتراح مقارنة كبيرة بالفعل من أولئك الذين يشككون في مدى إمكانية إفساح مجال للبطولة في جدول كرة القدم المزدحم بالفعل.

ماذا قال مبابي عن إقامة كأس العالم كل عامين؟

في حديثه أثناء حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2021، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، قال مهاجم باريس سان جيرمان: "كأس العالم كل عامين؟ لا أستطيع أن أقول ما إذا كان هذا صحيحًا أم خاطئًا".

وأضاف: "كل العالم بطولة فريدة تحدث كل أربع سنوات، لعبها كل عامين سيجعل منها بطولة عادية".

واختتم تصريحاته: "نلعب بالفعل 60 مباراة في السنة، نحن سعداء باللعب، إذا كنت ترغب في الحصول على الجودة، فعليك السماح للاعبين بالراحة، وذلك لن يحدث إذا كنا نلعب أكثر من اللازم".

من هم معارضو إقامة كأس العالم كل عامين؟

مبابي هو أحدث اسم يعلق على ما أصبح قضية خلافية في عالم كرة القدم.

أرسين فينجر، رئيس التطوير في "فيفا"، يؤيد فكرة إقامة المونديال كل عامين، ويقول إن الخطط تعني عددًا أقل من المباريات التأهيلية وفترات التوقف الدولي خلال الموسم، والمزيد من مباريات خروج المغلوب المثيرة، وهو ما يريده المشجعون.

ومع ذلك، قوبلت الخطط ببعض المعارضة، وعلى الأخص من الاتحادات الكروية في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره في أمريكا الجنوبية عارضا علنًا خطط "فيفا" لتنظيم كأس العالم كل عامين.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، كشفت المنتظمان عن خطط لضم منتخبات أمريكا الجنوبية إلى دوري الأمم بداية من عام 2024، وهو ما يبدو أنه يتعارض بشكل مباشر مع خطط "فيفا".

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