ضربة قوية لبرشلونة ومانشستر يونايتد .. سفيان أمرابط يختار فريقه الجديد!

أمرابط يحسم مصيره

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن النجم المغربي سفيان أمرابط، حسم قراره النهائي واستقر على الفريق الذي سينتقل إليه هذا الصيف.

وكانت رغبة اللاعب واضحة في الرحيل هذا الصيف، لذلك غاب عن المباريات الودية لفيورنتينا ضد نيوكاسل يونايتد و نيس استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "Voetbalzone" الهولندية فإن لاعب خط وسط فيورنتينا سيتم تقديمه على ملعب آنفيلد خلال الأيام القليلة القادمة.

وتابعت الصحيفة، أن أمرابط حاليًا في مفاوضات نهائية مع ليفربول بشأن الانتقال ولم يحسم بعد المبلغ الذي يريده فيورنتينا للتنازل عن أمرابط، الذي يرتبط بعقد معهم لمدة عام، مع إمكانية تمديد العقد لموسم إضافي آخر.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت رغبة نادي مانشستر يونايتد وبرشلونة في ضم أمرابط، وكان المدير الفني للشياطين الحمر إريك تين هاج، مقتنع جدًا باللاعب المغربي، ولكن يتفوق ليفربول الآن ويقترب بقوة من حسم الصفقة وخطف أمرابط.