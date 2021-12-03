ضربة قوية لبرشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

صدمة قوية تلقاها تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بسبب جاهزية المهاجم الشاب أنسو فاتي، وإمكانية لحاقه بمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

اللاعب عانى من إصابة طويلة، في ركبته اليسرى، وغاب عن برشلونة طوال الفترة الماضية، قبل العودة للتدريبات بشكل تدريبي.

الوضع الحالي لا يبشر بظهور فاتي أمام بايرن، مما يضع الكثير من الضغوط على تشافي خلال هذه المواجهة الحاسمة.

لماذا قد لا يشارك فاتي أمام بايرن ميونخ؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن اللاعب لم يستطع التواجد في التدريب الجماعي لبرشلونة، أمس الخميس، مما يثير الشكوك حول جاهزيته.

ومع تبقي القليل من الجلسات التدريبية على مباراة بايرن ميونخ، يتجه تشافي لعدم المجازفة به، تجنبًا لتفاقم إصابته.

وهو ما يؤكد غيابه عن مباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني غدًا السبت، قبل ثلاثة أيام من التوجه إلى أليانز أرينا.

ما هي حالة فاتي؟

معسكر النجم الشاب أكد لـ"موندو ديبورتيفو" أن فاتي على ما يرام ويتحسن بشكل واضح ويريد الحفاظ على حظوظه لمواجهة بايرن ميونخ.

وعلى الرغم من ذلك هناك شعور بضرورة عدم المجازفة لتجنب غيابه لفترة أطول، لذلك يتبع اللاعب الإرشادات التي وضعها النادي.

التشخيص الأول لإصابته كان عبارة عن تمزق عضلي في أوتار الركبة في الساق اليسرى، وهي الحادثة التي وقعت بعد التعافي من إصابة خطيرة في الركبة.

ومن المقرر أن يعتمد تشافي بشكل أكبر على عثمان ديمبيلي مع استمرار غياب فاتي، طمحًا في مساعدة الفريق الكتالوني على انتزاع بطاقة التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال على أرض الفريق الألماني.

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