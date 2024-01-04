ضربة صادمة لإنريكي .. إصابة نجم باريس تُبعده حتى نهاية الموسم!

أنباء صادمة مع بداية العام الجديد

ضربة قوية تعرض لها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعرض لاعبه ميلان شكرينيار لإصابة قد تنهي موسمه تمامًا.

باريس افتتح عام 2024 بالحصول على لقب كأس السوبر الفرنسي، بعد الانتصار على تولوز بثنائية نظيفة مساء أمس، الأربعاء، ولكن الصدمة تتمثل فيما حدث لمدافعه السلوفاكي.

إذاعة راديو "مونت كارلو" أكد أن اللاعب الذي غادر أرض الملعب في الدقيقة 71 يُعاني من مشكلة في الكاحل ستبعده عن الملاعب لبضعة أشهر.

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وأشارت إلى أنه لا يمكن استبعاد أسوأ الاحتمالات بانتهاء موسم شكرينيار تمامًا، في صدمة هائلة لدفاع فريق المدرب لويس إنريكي هذا الموسم، في ظل المنافسة على دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي.

يذكر أن شكرينيار انضم لباريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف إنتر الإيطالي في صفقة انتقال حر.