تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

ضربة قاسية من رياض بودبوز وأليوسكي إلى الأهلي

أحمد فرهود
Al AhliGetty
الأهليرياض بوديبوزإغزيان أليلوفسكيدوري روشن السعوديانتقالات

ماذا فعل رياض بودبوز وإزجان أليوسكي؟!

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، قرارًا جديدًا، في مستقبل اثنين من محترفي الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد الصفقات العالمية الضخمة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي تعاقد مع 8 نجوم عالميين، خلال الصيف الحالي؛ وهم الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو وروجر إيبانيز، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمدافع التركي ميريح ديميرال، ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه، بالإضافة إلى النجم الشاب الإسباني جابري فيجا، والساحر الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين.

ووفقًا لصحيفة "الوطن"، اقترحت الإدارة الأهلاوية، على الثنائي الجزائري رياض بودبوز والمقدوني إزجان أليوسكي، تجديد عقوديهما التي تنتهي في صيف 2024؛ على الرغم من عدم تواجد مكان لهما، في قائمة أجانب الفريق الأول لكرة القدم.

المباراة التالية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشفت الصحيفة، عن أن خطة الأهلي؛ هي تجديد عقود بودبوز وأليوسكي، لعدة سنواتٍ أخرى، وإرسالهما إعارة خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

لكن.. حسب الصحيفة نفسها، يرفض الثنائي الجزائري والمقدوني، هذا الاقتراح الأهلاوي، حيث يفضل الحصول على "مخالصة نهائية"، طالما لن يتم الاعتماد عليه، في الموسم الحالي.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

180202 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 89732كريم بنزيما
  • 9384خاليدو كوليبالي
  • 16827روبرتو فيرمينو
  • 7508نجولو كانتي
  • 18641مارسيلو بروزوفيتش
  • 38110صفقة أخرى
180202 الأصوات

اختيارات المحررين