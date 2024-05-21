ضربة قاتلة لريال مدريد.. باريس سان جيرمان ينتقم لصفقة مبابي!

النادي الفرنسي يحصل على انتقامه.

أكدت تقارير صحفية فرنسية عن وصول باريس سان جيرمان لاتفاق من شأنه أن يحصل للفريق العاصمي على بعض الانتقام من ريال مدريد بعد إعلان كيليان مبابي رحيله عن حديقة الأمراء.

جاء هذا بحسب ما ذكر "جيت فرينش فوتبول"، والذي أكد أن باريس سان جيرمان قد اقترب للغاية من ضم اللاعب ليني يورو، مدافع ليل.

وأوضح الموقع أن الاتفاق مع ليل شبه تم على ضم اللاعب مقابل 50 مليون يورو، وقد يتم الإعلان عن الصفقة قريبًا.

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وبحسب ما أكد المصدر نفسه فريال مدريد يرفض إتمام الصفقة بذلك المبلغ، حيث كان يعول على رغبة اللاعب وعلى إمكانية ضمه بشكل مجاني خلال عام واحد.

جدير بالذكر أن يورو يرغب في اللعب لريال مدريد، وينتهي عقده مع ليل في نهاية الموسم المقبل، مما يعني أن رحيله سيكون مجانيًا لو استمر مع ليل.