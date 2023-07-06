ضربة غير متوقعة .. بند يصعب رحيل هاري ماجواير عن مانشستر يونايتد!

يواجه مانشستر يونايتد صعوبات جمة في التخلص من هاري ماجواير..

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضربة قوية في سعيه نحو التخلص من هاري ماجواير قائد الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تفعيل أحد البنود في عقده.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن حصول مانشستر يونايتد على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، وضمان التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، أدى إلى تفعيل بند في عقد ماجواير يمنحه زيادة كبيرة في راتبه مع النادي.

ومن جانبها، كشفت صحيفة "جارديان" الإنجليزية، أن تفعيل ذلك البند جعل رحيل ماجواير عن مانشستر يونايتد أكثر صعوبة الآن، لأن أي انتقال خلال الصيف الحالي سيتطلب منه خفض راتبه.

ومع تحول ماجواير إلى لاعب هامشي في خطط الهولندي إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر"، فإن الاحتفاظ بخدمات لاعب دون المشاركة سيجعل مانشستر يونايتد يتحمل تكاليف مالية دون الاستفادة من اللاعب.

ويحتاج مانشستر يونايتد إلى التخلص من عدد من اللاعبين الزائدين عن حاجة الفريق، خاصة بعد التوقيع مع ميسون ماونت مقابل 64 مليون يورو، مما يعني أن النادي مجبر على البيع إذا ما أراد زيادة أمواله في سوق الانتقالات.