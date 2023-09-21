ضربة غير متوقعة .. النصر مهدد بـ"خسارة" نجم كبير أمام الأهلي

ضربة لنادي النصر قبل كلاسيكو الأهلي

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بات نادي النصر، مهددًا بخسارة واحد من أهم نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في كلاسيكو المملكة أمام الأهلي، مساء غدٍ الجمعة.

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النصر يواجه الأهلي، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وكشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عن معاناة النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب الفريق النصراوي، من ارتفاع في درجة الحرارة، اليوم الخميس.

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وأعلن العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، انتظار الجهاز الفني لنادي النصر، حتى يوم المباراة أمام الراقي، قبل اتخاذ القرار بشأن ضم أوتافيو للقائمة النهائية، من عدمه.

جدير بالذكر أن أوتافيو، انضم إلى النصر في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 60 مليون يورو.

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