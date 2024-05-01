"لم أعتقد أن هذا سيحدث لي" .. ضربة صادمة تضاعف مصائب برشلونة في الميركاتو!

10 ملايين يورو تضيع على البلوجرانا

وضع الظهير الأمريكي سيرجينو ديست، لاعب برشلونة المعار إلى أيندهوفن الهولندي، إدارة النادي الكتالوني في مأزق صعب قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الصحفي فابريتسو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن سيرجينو ديست تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في الركبة وسوف يغيب حتى عام 2025.

وخرج ديست من برشلونة معارًا إلى أيندهوفن الهولندي مطلع الموسم الجاري وقدم اللاعب مستويات جيدة قبل أن يتعرض لتلك الإصابة القوية، التي ستجعل تسويقه في الموسم الجديد أمرًا صعبًا على إدارة برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان أيندهوفن ينوي تفعيل بند شراء اللاعب نهائيًا، مقابل 10 ملايين يورو، قبل أن يتعرض لتلك الإصابة التي جعلت مسؤولي النادي الهولندي يعودون خطوات للخلف في مسألة شرائه لينقلب الوضع رأسًا على عقب ويصبح برشلونة في أزمة.

ونشر اللاعب الأمريكي مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "لقد كنت مندهشا جدا عندما سمعت بالخبر.. لم أعتقد قط أن هذا سيحدث لي!".

وأضاف: "إنه وقت صعب، لكنني سأواجه الأمر وسأعود أقوى لأجعلكم جميعًا فخورين مرة أخرى. شكرا لجميع الرسائل والدعم!".