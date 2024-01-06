لم يعلن النادي إطارًا زمنيًا لتعافي اللاعب

تلقى ريال مدريد ضربة دفاعية جديدة، قبل أيام من انطلاق كأس السوبر الإسباني، حيث يصطدم الفريق الملكي بغريمه أتلتيكو مدريد في نصف النهائي بالسعودية، على أن يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية لمواجهة بطل موقعة برشلونة وأوساسونا.

وقال ريال مدريد في بيان: "إصيب لاعبنا لوكاس فاسكيز، وبعد الفحوصات تم تشخيص إصابته في العضلة الوترية بالفخذ اليمنى".

ولم يعلن الريال في بيانه إطارًا زمنيًا لتعافي فاسكيز من الإصابة، لكن برنامج "إل شيرينجيتو" قال إنه "سيغيب نحو 3 أسابيع على الأقل"، ما يعني عدم ظهوره في السوبر.

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ويعاني دفاع الميرنجي بشكل كبير هذا الموسم من الإصابات، حيث تعرض الحارس تيبو كورتوا وثنائي الدفاع إيدير ميليتاو وديفيد ألابا لإصابات في الرباط الصليبي الأمامي، بينما يعاني الظهير الأيسر فيرلاند ميندي من مشكلة في الرأس.

وصرح كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بأنهم لن يتعاقدوا مع أي لاعب في خط الدفاع خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث سيعول على القائمة المتاحة.