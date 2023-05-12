ضربة حظ .. "ريال مدريد أجبر برشلونة على ضم سيرجيو بوسكيتس"!

أصبح بعدها أحد أفضل اللاعبين في العالم

كشف سيرجيو لوبيرا أحد المدربين السابقين للاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، عن كواليس جديدة في مسيرة اللاعب المبهرة مع نادي برشلونة.

بوسكيتس أعلن مؤخرًا رحيله عن النادي الكتالوني بعد نهاية عقده في يونيو المقبل، بعدما تعثرت المفاوضات مع الإدارة بخصوص التوقيع على عقد جديد.

لوبيرا الذي كان يعمل منسقًا لفريق جاباك دي تيراسا في عام 2005 وهو النادي الذي تدرب فيه بوسكيتس، وفي نفس الوقت كان مدربًا لفريق الرديف في برشلونة، أكد أن انضمام اللاعب للفريق كان ضربة حظ.

وقال في تصريحات لراديو "ماركا":"كنت أشاهد سيرجيو وهو يكبر في تيراسا لمدة ثلاث سنوات، وكان وقتها برشلونة يريد التعاقد مع لاعب وسط جديد".

وأضاف:"لقد كانت ضربة حظ، دعوة من ريال مدريد لعرض فترة اختبار ومعايشة للاعب، جعلت برشلونة يقرر التعاقد معه بشكل فوري".

يذكر أن الوجهة الأقرب حاليًا لبوسكيتس هي الدوري السعودي، بوجود منافسة بين الشباب والهلال والنصر من أجل الحصول على خدماته.