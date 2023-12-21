"ضربة جزاء بالنية" .. الهلال يسخر من منافسيه بعد هدفه المثير للجدل أمام أبها

مع ازدياد التشكيك في نزاهته، ما كان من الهلال إلا أن يسخر بطريقته..

SHAHID

تعامل الهلال مع تشكيك منافسيه في نزاهة أهدافه بطريقة كوميدية، خاصةً بعد هدفه في شباك أبها، اليوم الخميس.

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الزعيم يستضيف أبها، حاليًا على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وتقدم أصحاب الأرض - في اللقاء الذي تتواصل أحداثه حتى الآن - بالهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، قبل أن يضيف أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 25، احتسبت بداعي عرقلة سالم الدوسري وهنا تحديدًا كان الجدل.

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هذه الجزائية دفعت البعض للتشكيك في نزاهة الهلال، فكتب – على سبيل المثال لا الحصر - الصحفي متعب بن عبدالله: "قانون جديد اسمه ضربة جزاء بـ(النية)، مادة تلاتة وتلاتين في لائحة شاهد ما شاف حاجة"، فيما علق نجم النصر الأسبق هاشم سرور: "بلنتي غير صحيح وأعتقد بأن اللاعب من اصطدم بركبة المدافع والله أعلم".

الحساب الرسمي للهلال تعامل بسخرية مع هذه الاعتراض، فنشر صورة للرقم 10 في إشارة لعدد الجزائيات التي احتسبت للزعيم حتى الآن في دوري روشن، وبجوارها شخص يصيح ويبكي وكأنها حالة المنافسين.

يذكر أن الزعيم يدخل هذه المباراة متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، متفوقًا بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه "النصر"، وإن كان العالمي خاض مباراة أقل، أما أبها فيأتي في المركز الـ16 بـ14 نقطة فقط.

SHAHID