ضربة جديدة من اتحاد الكرة إلى خالد البلطان

تحديد موقف الحمدان من مواجهة الهلال والشباب

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، عن موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن موقف عبدالله الحمدان لاعب الهلال من المشاركة أمام نظيره الشباب فريقه السابق ضمن الجولة 26.

الحمدان كان قد انضم للهلال قادمًا من الشباب، ضمن فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في الصفقات المدوية وقتها، حيث نال اللاعب انتقادات من جانب مسؤولو الشباب بسبب رحيله.

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سبب الأزمة؟

انتشرت تقارير مؤخرًا عن وجود بند في عقد انتقال الحمدان من الشباب إلى الهلال يمنعه من اللعب أمام الليوث في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أشارت عدة تقارير إلى أن هذا البند غير قانوني أن يمنع لاعب من اللعب أمام فريقه السابق، وهو ما جعل الهلال يرسل طلب استفسار من الاتحاد السعودي لكرة القدم حول موقف اللاعب.

رد اتحاد الكرة السعودي على الهلال

وفقًا لصحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رد على استفسار الهلال بشأن مشاركة الحمدان أمام الشباب، بالموافقة وقانونية مشاركته في اللقاء المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب من حقه المشاركة دون حاجز قانوني كما أدعى البعض، بعد أن انتشرت تقارير بوجود بند يمنعه في عقده عند انتقاله من الشباب في الشتاء الماضي.

ضربة جديدة من اتحاد الكرة لخالد البلطان؟

خالد البلطان رئيس نادي الشباب عاد مؤخرًا بعد الإيقاف من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد أزمة "العنصرية" في مواجهة فريقه أمام الشباب.

وفي حالة مشاركة الحمدان أمام الشباب، ستكون ضربة جديدة للبلطان، بعدم تنفيذ بند في انتقال الحمدان لاعبه السابق إلى الهلال.

ماذا قدم الحمدان في الموسم الحالي؟

قدم الحمدان رفقة الهلال والشباب في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مستوى مميزًا خاصًة مع الليوث في الدور الأول من النسخة الحالية.

الحمدان شارك في 22 مباراة بواقع 988 دقيقة، أحرز هدفين وصنع ٨ أهداف لزملائه، كما صنع إجمالًا ١٨ فرصة تهديفية وهذا بقميصي الهلال والشباب في الموسم الحالي.