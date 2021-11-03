ضربة جديدة قوية لسولشاير قبل ديربي مانشستر قد تطيح به!

تلقى مانشستر يونايتد ضربة كبيرة، بعدما تأكد غياب المدافع رافاييل فاران عن الملاعب لمدة ليست بالقصيرة بسبب إصابته في أوتار الركبة، والتي ألّمت به في مباراة أتالانتا يوم الثلاثاء الماضي.

وكان فاران قد عاد يوم السبت الماضي من إصابة في الفخد وخاض مباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي كاملة، ثم شارك أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا واضطر للخروج من هذا اللقاء بسبب الإصابة.

الأنباء التعيسة التي وصلت إلى أولي جونار سولشاير أنه سيفقد مدافعه في ديربي يوم السبت المقبل أمام مانشستر سيتي، وكذلك لمدة طويلة بعض الشيء.

ما هي مدة غياب فاران عن مانشستر يونايتد؟

مصادر جول أكدت أن فاران سوف يبتعد عن الملاعب بصورة مبدئية لمدة شهر، ليتأكد غيابه عن مباراة مانشستر سيتي وكذلك عن منتخب فرنسا في التوقف الدولي المقبل.

وبعد العودة من التوقف، سوف يبتعد الدولي الفرنسي عن ثلاث مباريات هامة لمانشستر يونايتد أمام واتفورد وفياريال وتشيلسي.

الموعد المقرر لعودة صاحب الـ27 عامًا هو مطلع شهر ديسمبر المقبل، أي أنه يفترض أن يتواجد أمام آرسنال في أولد ترافورد وكذلك يانج بويز في دوري الأبطال.

ماذا يعني غياب فاران لمانشستر يونايتد؟

بابتعاد فاران عن دفاعات مانشستر يونايتد، يُثار الجدل حول إذا ما كان أولي جونار سولشاير سيستمر بطريقة 3-5-2 أم سيضطر للعودة مرة أخرى إلى 4-2-3-1.

في مباراة أتالانتا وبعد خروج المدافع الفرنسي غيّر النرويجي من طريقة اللعب إلى أربعة لاعبين في خط الدفاع، وهي نفسها الخطة التي مُنيّ وهو يلعب بها بهزيمة تاريخية من ليفربول بخماسية نظيفة.

البديل الأول لفاران في أولد ترافورد هو فيكتور ليندلوف الذي لم يلعب مباراة أتالانتا، كما قدم إيريك بايلي مباراة مميزة أمام النادي الإيطالي محله تجعله ضمن الخيارات المقترحة إن قرر سولشاير اللعب بثلاثة قلوب دفاع.

كيف يؤدي فاران مع مانشستر يونايتد؟

فاران انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 قادمًا من ريال مدريد نظير ما قُدِّر بـ40 مليون يورو.

منذ ذلك الحين وخاض فاران بقميص الشياطين الحمر 9 مباريات على مختلف الأصعدة لم يسجل خلالهم أي هدف ولكنه صنع هدفًا وحيدًا.

بوجود الفرنسي في أرض الملعب، لم يخسر مانشستر يونايتد سوى مباراتين من 9، فيما خسرت كتيبة سولشاير مباراتي ليستر وليفربول بغيابه، وفازت على أتالانتا في أولد ترافورد بصعوبة.

ويعيش سولشاير فترة عصيبة للغاية، ومع فقدانه لخدمات فاران تزيد أزماته قبل الديربي خاصةً وأن الغياب الأخير لمدافع ريال مدريد السابق تبعه أزمة دفاعية وكارثة 5-0 من ليفربول.

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