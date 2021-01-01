ضربة جديدة لريال مدريد قبل ليفربول والكلاسيكو .. إصابة فاران بفيروس كورونا

نادي ريال مدريد يعلن إصابة رافاييل فاران بفيروس كورونا قبل لقاء ليفربول ومواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة.

أعلن نادي ريال مدريد اليوم عن إصابة لاعبه الفرنسي رافاييل فاران نجم دفاعه بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهات ليفربول وبرشلونة.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن اللاعب أجرى الفحوصات صباح اليوم الثلاثاء وثبت إيجابية العينة الخاصة به.

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وكتب النادي في بيانه: "نعلن أن لاعبنا في ريال مدريد رافاييل فاران قد ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا الخاص به والذي خضع له صباح اليوم إيجابية".

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ولم يوضح النادي إذا ما كان اللاعب يعاني من أي أعراض تخص الإصابة بالفيروس، أو أي بروتوكول سيتبعه في الفترة المقبلة.

ويستعد ريال مدريد اليوم لمواجهة ليفربول في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، ويلتقي الفريق بنظيره برشلونة في العاشر من أبريل قبل أن يحل ضيفًا على الريدز في لقاء العودة.

ويعاني ريال مدريد على مستوى الدفاع بالفعل، حيث تعرض سيرخيو راموس للإصابة قبل أيام، ولن يكون متاحًا في مواجهة ليفربول.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد وبرشلونة.