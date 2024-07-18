"ضد حقوق الإنسان" الاتحاد الفرنسي يدعم لاعبَيه بعد هتافات لاعبي الأرجنتين!

هتافات أثارت الكثير من الجدل في الساحة العالمية..

أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بيانًا يدعم فيه لاعبيه جول كوندي وويسلي فوفانا في خضم الهجمة العنصرية التي يتعرضان لها مؤخرًا.

يأتي هذا في أعقاب الاحتفالات المثيرة للجدل التي قام بها لاعبو منتخب الأرجنتين عقب فوزهم ببطولة كوبا أمريكا 2024 وهتافهم ضد لاعبي فرنسا في استدعاء لأهزوجة تغنى بها الجمهور الأرجنتيني عقب كأس العالم 2022.

وجاء البيان كالآتي: "يقدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دعمه الكامل لويسلي فوفانا وجول كوندي، وهما هدفان للرسائل العنصرية التي لا تطاق على شبكات التواصل الاجتماعي".

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وأردف البيان: "إن هذه التعليقات المسيئة تتعارض مع قيم كرة القدم والرياضة وحقوق الإنسان التي تجمعنا".

وكانت الهتافات التي تقول "والده من الكاميرون وأمه من أنجولا ويحمل جواز سفر فرنسيًا!".. قد أثارت استفزاز كل من فوفانا وكوندي اللذين تصديا للأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان ما قابلاه وابل من الشتائم والسباب العنصري عبر تلك المنصات.