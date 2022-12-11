ضخمة للبطل هزيلة للاعبين .. فيفا يعلن مكافآت كأس العالم المالية

الأندية لها نصيبها من الجوائز أيضاً

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسمياً عن القيمة المالية للجوائز التي سيتحصل عليها الاتحادات واللاعبين وحتى الأندية عن كأس العالم 2022.

وكشف التقرير الذي تداولته وسائل الإعلام عن المبالغ الضخمة التي سيقدمها الاتحاد الدولي، سواء للفائزين وأصحاب المراكز الأولى، أو للمشاركين عموماً، وحتى كتعويض للأندية عن استدعاء لاعبيها للبطولة.

وسيتم توزيع 440 مليون دولار على اللاعبين، بحد أقصى 370 ألفاً للاعب، وستحصل الأندية على تعويض عن مشاركة لاعبيها، إذ سيوزع مبلغ قدره 200 مليون يورو على تلك الأندية.

أما بخصوص المنتخبات المشاركة، سيحصل البطل على 42 مليوناً، والوصيف 30 مليوناً، وصاحب المركز الثالث على 27 مليوناً، و25 مليوناً للرابع.

ويحصل أصحاب المراكز من الخامس وحتى الثامن على 17 مليوناً لكل منتخب، ومن التاسع حتى السادس عشر على 13 مليوناً، وما بعد ذلك على تسعة ملايين.