ضحية مزعومة: أنتوني يكذب وكاد أن يقتلني لرفضي إقامة علاقة معه!

الأزمات تتوالى على الجناح البرازيلي

إنه يكذب كان من الممكن أن أموت" .. رسالة من إنجريد لانا موظفة البنك البرازيلية التي ادعت اعتداء أنتوني جناح مانشستر يونايتد عليها.

اللاعب البرازيلي في ورطة حقيقية بعد ظهور اتهامات من صديقته السابق جابرييلا كافالين، والتي أشارت فيها إلى قيامه بالاعتداء الجسدي عليها، مما جعل إدارة مانشستر تبعده بشكل مؤقت عن الفريق لحين انتهاء التحقيق.

أنتوني خرج مؤخرًا للرد على هذه الاتهامات، مؤكدًا أنها خاطئة ولا أساس لها من الصحة، وقام بمشاركة مجموعة من الرسائل النصية بينهما قد تؤدي إلى براءته.

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إنجريد لانا هي ضحية مزعومة أخرى زعمت في مقابلة مع مجلة ريكورد أن صاحب الـ23 سنة حاول إقامة علاقة جنسية معها ولكنها رفضت ليقوم بالاعتداء عليها ودفعها نحو الحائط.

وقالت خلال حديثها:"لقد كانت دفعة بسيطة لكن كان من الممكن أن تجعلني أتلقى ضربة في رأسي وأموت، هو شخص كاذب ويتلاعب بالحقيقة لأنه يخشى ظهورها".

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وأضافت:"لن أكذب أبدًا بشأن هذا الشيء الخطير جدًا، أنا أقف إلى جانب النساء وبعد رؤية الصور التي نشرتها جابرييلا قررت تغيير موقفي لأني رأيت أنتوني يكذب بشكل صريح".

وأنهت حديثها:"أنا لا أبحث عن الشهرة ولا أسعى للحصول على مكان في Big Brother"هدفي الحقيقي هو النضال من أجل المرأة والحقيقة".

يذكر أن إنجريد زعمت أيضًا أن أحد مساعدي أنتوني اتصل بها وتوسل إليها للبقاء إلى جانبه ومساندته في أزمته الحالية.