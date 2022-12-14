ضحية جديدة للأمراض القلبية .. لاعب ليفربول السابق يعلن اعتزاله مؤقتًا

كرة القدم تخسر لاعب جديد بسبب الأزمات القلبية!

اضطر لوكاس ليفا لاعب خط وسط ليفربول السابق إلى التوقف مؤقتًا عن لعب كرة القدم بسبب مشكلة في القلب، وأمضى اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 35 عامًا 15 عامًا في أوروبا قبل أن يعود إلى البرازيل هذا العام عن طريق فريق جريميو نادي طفولته.

غاب لوكاس عن الموسم التحضيري لجريميو بعد اكتشاف مشكلة في القلب في الفحص الروتيني، وقد أُجبر على ترك كرة القدم إلى أجل غير مسمى حتى اكتمال الاختبارات بالكامل.

وغرد النادي في بيان رسمي يوم الثلاثاء عبر "تويتر" جاء فيه: "أفادت الدائرة الطبية في جريميو أن اللاعب لوكاس ليفا قدم في الفحوصات الروتينية للفترة التحضيرية، وجاءت الصورة بالتغيير في إيقاع القلب وبالتالي، تمت إزالته من الأنشطة البدنية حتى الانتهاء من الفحوصات التكميلية وعلاج الحالة".

لوكاس هو أحدث لاعب كرة قدم محترف، لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، واضطر إلى التوقف عن ممارسة كرة القدم في السنوات الأخيرة بسبب مشاكل في القلب بعد كلًا من كريستيان إريكسن لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي تعرض للموت لمدة خمس دقائق في يورو 2020 أثناء اللعب مع الدنمارك لكنه عاد في النهاية بعد إصابته بسكتة قلبية، وأُجبر أسطورة مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو على الاعتزال العام الماضي لمشاكل قلبية.

يذكر أن لوكاس خاض 24 مباراة مع منتخب البرازيل، ولعب 346 مباراة مع فريق ليفربول وفاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عام 2012 وترك لوكاس ليفربول في 2017، كما قضى خمس سنوات في لاتسيو حيث فاز بكأس إيطاليا.