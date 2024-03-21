ضحية جديدة لفيروس الفيفا .. مصائب أرتيتا تسعد قلب جوارديولا قبل معركة البريميرليج المصيرية!

أنباء سيئة من معسكر منتخب إنجلترا

تلقى ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أنباء صادمة من معسكر منتخب إنجلترا، اليوم الخميس، قبل خوض مباراتين وديتين في إطار أيام الفيفا.

ويستعد منتخب إنجلترا لخوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وبلجيكا، يومي 23 و26 مارس الجاري، في إطار استعداد الأسود الثلاثة للمشاركة في نهائيات أمم أوروبا "يورو 2024"، المقررة الصيف المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا على منصة "X" (تويتر)، بيانًا يؤكد أن النجم الإنجليزي الشاب بوكايو ساكا، خرج من قائمة المنتخب للمباراتين الوديتين على ملعب ويمبلي، لمشاكل تتعلق باللياقة البدنية نتيجة إصابة سابقة.

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وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، إلى أن ساكا (22 عاما) غادر معسكر المنتخب كإجراء احترازي لعدم تفاقم الإصابة، ليتسبب في ضربة قوية لخطط جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب، وكذلك ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال.

ويستعد آرسنال لمواجهة مصيرية أمام مانشستر سيتي، المقررة الأحد 31 مارس الجاري، أي بعد انتهاء التوقف الدولي مباشرة، وذلك في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.ويعد ساكا من الأعمدة الرئيسية في الجانرز، حيث شارك مع الفريق خلال 37 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، فسجل 16 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.