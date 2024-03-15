ضحية "الكباب": مبابي الديكتاتور ذو الرأس المستدير لن يفوز بالكرة الذهبية أبدًا!

هذا ما قاله المؤثر الفرنسي محمد هني..

لا تزال قصة المشكلة الواقعة بين كيليان مبابي وأحد المؤثرين الفرنسيين من أصول عربية، محمد هني، وفي نفس الوقت صاحب مطعم في فرنسا محل الكثير من الجدل.

هني كان قد أطلق على أحد الساندويتشات في قائمته اسمًا يتعلق بمبابي "خبز مستدير مثل رأس مبابي"، فقرر الأخير رفع دعوى قضائية عليه بعد أن أخطره محاميه دلفين فيرهايدن باستخدامه اسم مبابي دون وجه حق.

هني نشر الرسالة الآتية من محامي مبابي، ثم صب جام غضبه على مبابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ناعتًا إياه بالديكتاتور الذي لن يفوز بالكرة الذهبية أبدًا.

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وقال هني عبر إنستجرام: "لقد قدم شكوى ضدي بسبب الكباب، لقد حول اسمه إلى ديكتاتورية.. مبابي والكباب.. ألا تخجل يا كيليان؟!".

وأردف: "ليس لديك أي شيء آخر لتفعله. عليه أن يهاجم بالمثل داخل الملعب، سأغير الوصف الخاص بالساندويتش من أجله لكن عليه أن يعلم أنه لن يحصل على الكرة الذهبية أبدًا، سأستمر معك يا (كيكي) في المخاكمة، كرة القدم غيرتك وجعلتك تنسى من أين أتيت.. لقد نسيت قيمك!".