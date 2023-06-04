ضحى بالنجوم ليحصل على 75 مليون يورو.. ريال مدريد يبدأ ثورة انتقالات جديدة

ريال مدريد تمكن من توفير الكثير من المال بعد تأكد رحيل عدد من لاعبيه..

عاش نادي ريال مدريد الإسباني جنونًا حقيقيًا في اليومين الماضيين، بداية من رحيل ماركو أسينسيو، وماريانو دياز وإيدين هازارد يوم السبت، ثم قنبلة رحيل كريم بنزيما يوم الأحد، على الرغم من حقيقة أن الفرنسي كان لديه خيار لتجديد عقده حتى صيف 2024.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن الراحلين الأربعة عن ريال مدريد سمحوا للنادي الملكي بتوفير مبلغ كبير من المال في سلم الرواتب، يمكن استخدامه في التعاقدات المستقبلية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن إجمالي رواتب الرباعي يصل إلى 75 مليون يورو، بواقع تسعة ملايين من أجل أسينسيو ومثلها كان يحصل عليها ماريانو، بالإضافة إلى 30 مليون يورو من نصيب هازارد، و28 مليون يورو كانت إجمالي راتب بنزيما، بالإضافة إلى توفير مكافآت تصل إلى 80 مليون يورو.

ويعمل ريال مدريد حاليًا على عدد من الصفقات، مثل فران جارسيا، وجود بيلينجهام، بالإضافة إلى خوسيلو، وعدد آخر من الصفقات الهجومية.

تحركات ريال مدريد تؤكد أن النادي يسير بشكل صحي للغاية من الناحية الاقتصادية، وبالتالي فإن "الميرينجي" لن يجد أي مشكلة تذكر في إتمام التعاقدات الجديدة عندما يحين الوقت لذلك.