ضحايا ميسي.. باريس يضطر لبيع 5 نجوم!

هل ينجح بي آس جي في بيعهم؟

كلّف انضمام ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان خزائن النادي الفرنسي الكثير من الأموال، بعدما دفعت الإدارة له 40 مليون يورو مكافأة انتقال ومثلهم كراتب سنوي، ليصبح لزامًا على بي آس جي بيع بعض اللاعبين للهروب من شبح عقوبات اختراق قواعد قانون اللعب المالي النظيف.

إلى جانب ميسي، ضم باريس خمسة لاعبين آخرين (فاينالدوم، حكيمي، راموس، دوناروما، دانيلو) وبات هناك حاجة ملحة للعمل على التخلص من بعض اللاعبين الموجودين في قائمة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو لتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب.

هُنا، ذكرت صحيفة "لو بريزيان" 5 ضحايا للتعاقد مع ميسي والنجوم الآخرين، يأتي في مقدمتهم الثنائي الألماني يوليان دراكسلر وتيلو كيرر، فالأول فشل في حجز مكانة أساسية مع الفريق طيلة أربعة أعوام، بينما الثاني فقد فرص المشاركة عمليًا بعد انضمام راموس لملعب حديقة الأمراء.

وتبلغ القيمة السوقية لدراكسلر 20 مليون يورو، ومن قبل كان محط اهتمام بايرن ميونخ، وقد تكون أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مهتمة بالتعاقد معه أيضًا، أما كيرر فبالفعل هناك محادثات متقدمة بينه وبين النادي البافاري على صفقة ولو على سبيل الإعارة.

الاسم الثالث والمفاجئ بعض الشيء هو بابلو سارابيا، فاللاعب تألق رفقة إسبانيا في يورو 2020، لكن يمكنه أن يُدر على الخزائن الفرنسية 25 مليون يورو حال بيعه إلى أحد الأندية الإسبانية أو الإنجليزية.

هذا إلى جانب رافينيا ألكنتارا ولورين كورزاوا، والأخير على وجه التحديد قاب قوسين أو أدنى من مغادرة باريس إلى نادٍ فرنسي آخر يُقال أنه سيكون ليون.

ومن الناحية العملية، يبدو أن المدرب بوتشيتينو ليس في حاجة إلى أي اسم من هذه الأسماء، فقائمة باريس مدججة بالنجوم في كافة المراكز ولن تتأثر كثيرًا برحيلهم على عكس بقائهم الذي سيمثل أزمة اقتصادية للنادي العاصمي.