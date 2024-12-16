ضحايا معسكر المنتخب السعودي يتواصلون .. إصابة جديدة لنجم الهلال

الأخضر يستعد لمواجهة منتخب ترينداد وتوباجو

لا صوت يعلو فوق الإصابات خلال معسكر المنتخب السعودي الحالي في الرياض، فكل يوم يمر منه نسمع عن إصابة جديدة.

الأخضر يستعد حاليًا لخوض منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 26"، الذي ينطلق في دولة الكويت في 21 من ديسمبر الجاري.

وقبل ساعات قليلة، أعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، استبعاد المدافع عبدالإله العمري للإصابة، واستدعاء عون السلولي؛ مدافع التعاون، بدلًا منه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

والآن، أُعلن بشكل رسمي تعرض قلب الدفاع الهلالي حسان تمبكتي للإصابة في الكاحل، خلال الحصة التدريبية، اليوم الإثنين، ليتأكد غيابه عن ودية ترينداد وتوباجو، المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وفي الإطار نفسه، غاب فراس البريكان وعبدالله الخيبري عن المران الجماعي، إذ أدى الأول تدريبات خاصة رفقة الجهاز الطبي، والثاني واصل برنامجه العلاجي، في ظل الإصابات كذلك.

يذكر أن المنتخب السعودي من المقرر أن يستهل مشواره في البطولة في 22 من ديسمبر الجاري بمواجهة البحرين، ثم اليمن في يوم 25 فالعراق في ختام دور المجموعات يوم 28 من الشهر ذاته.