هل يغيب النجم الفرنسي؟

أعلن باريس سان جيرمان، اليوم، الخميس، عن موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي من الإصابة بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

مبابي تواجد على دكة البدلاء خلال خسارة فرنسا الودية 2/1 أمام ألمانيا هذا الأسبوع، وذلك لمعاناته من إصابة في الركبة، لتصاب الشكوك حول غيابه عن باريس.

ومع ذلك أعلن النادي الفرنسي في بيان رسمي، أن مبابي عاد إلى التدريب مع زملائه بشكل طبيعي، بعد قيامه بعمل فحوصات جاءت بنتيجة إيجابية أثبتت جاهزيته للمشاركة في المباريات.

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وهو ما يعني أن مبابي سيلعب بصورة طبيعية في المواجهة القادمة أمام نيس في الدوري الفرنسي والمقرر إقامتها غدًا الجمعة.

وعلى جانب آخر تلقى باريس بعض الأنباء السيئة، حيث تبين معاناة الإسباني ماركو أسينسيو من إصابة في القدم، ليغيب عن الملاعب حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

يذكر أن باريس يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الفرنسي بـ8 نقاط بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر بعد 4 جولات.