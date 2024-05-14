صيف 2025.. ريال مدريد يخطط لخطف جوهرتين من البوندسليجا!

هل ينجح الملكي؟

يخطط ريال مدريد لإبرام صفقة ضخمة من الدوري الألماني في صيف 2025، وتحديدًا من باير ليفركوزن المتوّج بلقب الدوري الألماني، لأول مرة في تاريخه هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وقال كريستيان فالك، الصحفي بجريدة "بيلد" الألمانية، إن ريال مدريد يعتزم التعاقد مع ألونسو في صيف 2025، خلفًا لكارلو أنشيلوتي، رغم أن عقد المدرب الإيطالي المخضرم يستمر حتى صيف 2026.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: "ريال مدريد قد يقرر تعيين ألونسو في صيف 2025، خاصة أنه لو واصل نجاحاته مع ليفركوزن، فسيكون طموحه الانتقال لنادٍ أكبر".

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وختم: "ريال مدريد لا يريد ألونسو فقط، ولكن يستهدف ضم المهاجم الألماني فلوريان فيرتز، الذي سجل 18 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 46 مباراة مع ليفركوزن هذا الموسم".

وحقق ليفركوزن نتائج تاريخية هذا الموسم، إذ توّج بلقب الدوري الألماني، وتأهل إلى نهائيي الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.