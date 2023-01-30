صيف ساخن في انتظارنا! .. الاتحاد يعلنها: لن نقبل بتعاقدات أقل من ميسي وصلاح ودي ماريا

أنمار الحائلي شمّر عن ساعديه من الآن استعدادًا للميركاتو الصيفي المقبل

Shahid

حرمته العقوبة من تعاقدات جديدة في الميركاتو الشتوي المنصرم، لكن نادي الاتحاد السعودي شمّر عن ساعديه من الآن، استعدادًا للميركاتو الصيفي المقبل، لاستقدام عدة نجوم عالميين، سيرًا على خطى النصر، الذي تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشتاء المنقضي.

العميد حُرم من التعاقدات في الشتاء على خلفية قضية التسجيلات الشهيرة، الخاصة بالتفاوض مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله خلال فترة سريان عقده مع ناديه السابق النصر، لكنه سيكون متاحًا في الصيف المقبل، في ظل انقضاء مدة العقوبة.

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وفي هذا الإطار، كشف أنمار الحائلي؛ رئيس النادي الجداوي، عن خططه الصيفية، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "ميسي أفضل من رونالدو بالنسبة لاحتياج الاتحاد، الأول قادر على العطاء لعامين قادمين، أما كريستيانو فهو متشبع وأعطى كل ما عنده، لكن ليونيل توج بطلًا لكأس العالم مؤخرًا، هو فشل في 2010 و2014 و2018 ولم يفقد الأمل حتى تحقق مراده في 2022، هذا الطموح والدافع ما نبحث عنهما في اللاعبين الذين نحاول استقدامهم للاتحاد".

وأضاف: "عندنا ثقة كبيرة في وزير الرياضة في ظل الأوضاع المالية الحالية، العالم كله شاهد تغريدة وزير الرياضة التي أكد خلالها على دعم كافة أندية الوطن لاستقدام لاعبين عالميين، وفي الاتحاد لا نفكر في مستوى أقل من ميسي ودي ماريا ومحمد صلاح، لن نقبل بأسماء أقل من ذلك، لم تعد هناك أعذار أو صعوبات بعد استقدام رونالدو".

يذكر أن النصر تعاقد مع رونالدو لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

Shahid