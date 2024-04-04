صيف ساخن جديد | السعودية تحصل على توقيع نجوم عالميين رسميًا .. وعروض أوروبية لثنائي الأخضر

ميركاتو تاريخي مرتقب في السعودية..

SHAHID

كل المؤشرات تؤكد على أن الميركاتو الصيفي القادم، في المملكة العربية السعودية؛ سيكون تاريخيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وفي هذا السياق.. أعلن وكيل اللاعبين مشعل السفاعي، توقيع شركته مع مجموعة من أبرز نجوم الدوريات الكبرى؛ تمهيدًا لانتقالهم إلى الملاعب السعودية.

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السفاعي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "في إطار السعي المستمر نحو استقطاب أسماء تعتبر إضافة؛ تم التوقيع مع مجموعة من نجوم الدوريات الكبرى، وبإذن لله نسعى دومًا أن يكونوا خير إضافة، ليس لنا فقط بل لدورينا، ومواكبة التطور الملموس الذي يشهده قطاع الشباب والرياضة، بمملكتنا الحبيبة".

وفي "مساحة" عبر المنصة نفسها.. كشف وكيل اللاعبين، عن أنه من بين الأسماء التي تم التوقيع معها رسميًا؛ لاعب من ضمن أفضل 3 نجوم في مسابقة الدوري الإسباني.

وأوضح مشعل السفاعي، أنه سيعرض هذا النجم على أندية صندوق الاستثمارات "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"؛ لبحث إمكانية انضمامه إلى أحدهم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وعلى جانب آخر.. أكد السفاعي، تلقي ثنائي سعودي دولي، عروضًا مغرية من أوروبا؛ مشيرًا إلى أن اللاعبين الاثنين يرغبان في خوض التجربة الاحترافية، مع تأييد كامل من وزارة الرياضة.

جدير بالذكر أن أبرز الأسماء السعودية التي ارتبطت بالاحتراف في أوروبا؛ الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

SHAHID