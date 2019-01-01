صيام بن يوسف يُعلن اعتزاله اللعب مع منتخب تونس

قرار مفاجئ من مدافع قاسم باشا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن التونسي صيام بن يوسف مدافع قاسم باشا اعتزاله اللعب دوليًا قبل شهر واحد من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.

وفاجأ قرار لاعب الترجي السابق الجميع في تونس، خاصة أنه مازال يتمتع بمستوً جيد جدًا وأحد العناصر المهمة في منتخب نسور قرطاج.

وقد كتب اللاعب على صفحته على فيس بوك "أعلن قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية وبعد اجتماع ونقاش مع الجهاز الفني، أنني قررت اعتزال اللعب دوليًا. أولوياتي الآن هم عائلتي ومسيرتني مع النادي".

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"أشكر الجميع، لقد كان ثمثيل منتخب بلادي شرفًا وفخرًا كبيرًا لي، سأكشف لاحقًا عن الأسباب التي دفعتني لاتخاذ مثل هذا القرار. تحيا تونس".

وتحدثت مصادر صحفية أن الجهاز الفني لتونس بقيادة آلان جيريس قد أخبر المدافع صاحب الـ30 عامًا لن يكون المدافع الأساسي في المنتخب، إذ يُفضل الاعتمد على ياسين مرياح ورامي البدوي، وأن صيام سيكون بديلهما.

وقد رفض بن يوسف هذا الأمر واعتبره لا يليق به وبتاريخه الكبير مع نسور قرطاج، ولذا قرر الاعتزال دوليًا.