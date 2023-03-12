صور | عودة إلى الأمجاد .. تسريب قمصان ريال مدريد لموسم 2023-24

تسريب قميص ريال مدريد الأساسي والاحتياطي لموسم 2023-24..

كشف موقع "footyheadlines" المتخصص في قمصان الأندية والمنتخبات عن القميص الأساسي المتوقع لنادي ريال مدريد الإسباني لموسم 2023-24.

وحسب الموقع، فإن قميص ريال مدريد الأساسي للموسم المقبل يتميز بتصميم حديث وبسيط، ويضم ثلاثة ألوان، هي الأبيض بطبيعة الحال، والكحلي الداكن والأصفر.

اللون الأصفر لن يكون أصفرًا نقيًا ولا ذهبيًا معدنيًا، بل في مكان ما بينهما، وسيتم استخدامه في الخطوط الخاصة بشركة "أديداس" الألمانية المصنعة لقمصان النادي الملكي، فيما سيكون شعار ريال مدريد بلون كحلي داكن.

وسيبتعد ريال مدريد عن الياقات التقليدية التي ظهرت في قمصان الفريق خلال الموسم الحالي، وستظهر ياقة بشكل حرف "V"، مع اللونين الأصفر والكحلي.

القميص الأساسي المسرب للنادي الملكي مستوحى إلى حد ما من القميص التاريخي لموسم 2011-12، والذي حقق به ريال مدريد عددًا من البطولات.

أما الطاقم الاحتياطي، فيأتي باللون الكحلي بالكامل، مع ما يشبه حرف "S" في خلفية اللون، مع الأصفر الذهبي في الشعار وخطوط الأكمام.