صور جديدة تصب البنزين على النيران في أزمة هدف برشلونة الملغي ضد سوسييداد!

صور جديدة تشعل أزمة برشلونة وريال سوسييداد...

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، صورًا جديدة من مباراة برشلونة، وريال سوسييداد، في الدوري الإسباني والتي شهدت الكثير من الجدل التحكيمي، بعد الغاء هدفًا للفريق الكتالوني.

ونجح سوسييداد، في التغلب على برشلونة، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، والتي جمعت بينهما على ملعب أنويتا، مساء أمس الأحد.

وشهد اللقاء حالة كبيرة من الجدل، بعدما ألغى الحكم هدفًا سجله روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقة 13 من المباراة لوجود تسلل على المهاجم البولندي، ولكن بعد المباراة تبين أن لاعب برشلونة، لم يكن متسللًا.

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وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن زاوية التصوير من خلف المرمى ظهر فيها تقدم المدافع نايف أجرد، على ليفاندوفسكي.

وكان حكم اللقاء قد تحدث مع المدرب هانز فليك، بين شوطي المباراة وأوضح له أنه أخطأ في عدم احتساب الهدف، بحسب ما ذكره الصحفي " توني خوان مارتي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

ومن جانبها كانت لجنة الحكام، قد أكدت قامت بمراجعة اللقطات باستخدام 10 كاميرات إضافية، مقارنة بالكاميرات المستخدمة في البث التلفزيوني، للتأكد من صحة القرار، ورأت صحة قرار تقنية الفيديو، حيث لا يوجد أي خطأ في التفسير.

جدير بالذكر أن برشلونة، يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، وبفارق ست نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي لديه مباراة مؤجلة امام فالنسيا.